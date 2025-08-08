Інфляція в Україні продовжила сповільнюватися другий місяць поспіль
Темпи інфляції в Україні у липні продовжили сповільнюватися, попри побоювання Національного банку, який попереджав, що загальна інфляція може дещо зрости. За даними Державної служби статистики, інфляція у попередньому місяці становила 14,1% (рік до року) після 14,3% у червні.
Порівняно з червнем споживчі ціни навіть знизилися на 0,2%.
Найбільше – на 23,9% – подешевшали овочі, на 2,8% – цукор.
Водночас на 0,3-1,7% зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти перероблення зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.
Одяг і взуття подешевшали на 5,2% і 4,0% відповідно.
Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%.
- Україна пройшла локальний пік інфляції у червні, коли темпи зростання споживчих цін почали сповільнюватися після року безперервного прискорення.
- Національний банк попереджав, що динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції.
- Прогнозується її сповільнення до 9,7% у 2025 році, 6,6% – у 2026 році й цілі 5% – у 2027 році.
Коментарі (0)