Інфляція в Україні продовжила сповільнюватися другий місяць поспіль

У липні 2025 року вперше за тривалий час зафіксували дефляцію – зниження споживчих цін порівняно з попереднім місяцем

Фото: depositphotos.com

Темпи інфляції в Україні у липні продовжили сповільнюватися, попри побоювання Національного банку, який попереджав, що загальна інфляція може дещо зрости. За даними Державної служби статистики, інфляція у попередньому місяці становила 14,1% (рік до року) після 14,3% у червні.

Інфляція (синій колір) та базова інфляція в Україні (Джерело: Держстат)

Порівняно з червнем споживчі ціни навіть знизилися на 0,2%.

Найбільше – на 23,9% – подешевшали овочі, на 2,8% – цукор.

Водночас на 0,3-1,7% зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти перероблення зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,2% і 4,0% відповідно.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%.