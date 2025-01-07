Инфляция в Украине ускоряется: в НБУ назвали основные причины

Инфляционное давление в Украине продолжает усиливаться, отражая сложные экономические условия и высокий уровень затрат для бизнеса и домохозяйств

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Потребительская инфляция в Украине в ноябре 2024 года выросла до 11,2% в годовом исчислении, превысив прогнозы, приведенные в Инфляционном отчете НБУ за октябрь. Главным фактором этого роста остается продовольственная инфляция, а также ускорение административно регулируемых цен. Согласно оценкам НБУ, эта тенденция продолжилась и в декабре, говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (январь 2025 года).

Фундаментальное инфляционное давление усилилось из-за подорожания обработанных продуктов питания, роста затрат бизнеса на энергообеспечение и оплату труда, а также из-за влияния девальвации на цены. В ноябре базовая инфляция достигла 9,3% в годовом исчислении.

Повышение цен на продукты питания было вызвано снижением предложения отдельных сельхозкультур и животноводческой продукции, что привело к удорожанию сырых и обработанных продуктов. Рост цен на непродовольственные товары ускорился под влиянием курсового фактора, в частности, замедлением снижения цен на одежду и обувь.

Удорожание также коснулось услуг связи, образования, культуры, отдыха, а также ресторанного и гостиничного бизнеса. Это явилось следствием увеличения производственных затрат. Рост цен на топливо в годовом исчислении замедлился благодаря снижению мировых цен на нефть и сдержанному внутреннему спросу.

Административно регулируемая инфляция также ускорилась. Алкогольные и табачные изделия подорожали из-за девальвационного эффекта и ожидаемого повышения акцизов с января 2025 года. Однако мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги сдерживал более значительный рост цен в этой категории.

Рост цен производителей в ноябре замедлился до 24,1% в годовом исчислении, в частности, благодаря снижению темпов роста в сфере поставок электроэнергии, газа. Однако в добывающей промышленности возобновился рост цен из-за увеличения глобального спроса и внутренних факторов, таких как дефицит кадров и рост затрат на энергию и логистику.