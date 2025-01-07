Інфляція в Україні пришвидшується: у НБУ назвали основні причини

Інфляційний тиск в Україні продовжує посилюватися, відображаючи складні економічні умови та високий рівень витрат для бізнесу і домогосподарств

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Споживча інфляція в Україні у листопаді 2024 року зросла до 11,2% у річному вимірі, перевищивши прогнози, наведені в Інфляційному звіті НБУ за жовтень. Головним чинником цього зростання залишається продовольча інфляція, а також пришвидшення адміністративно регульованих цін. Згідно з оцінками НБУ, ця тенденція продовжилася й у грудні, йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (січень 2025 року).

Фундаментальний інфляційний тиск посилився через подорожчання оброблених харчових продуктів, зростання витрат бізнесу на енергозабезпечення та оплату праці, а також через вплив девальвації на ціни. У листопаді базова інфляція досягла 9,3% у річному вимірі.

Підвищення цін на харчові продукти було викликане зниженням пропозиції окремих сільгоспкультур і тваринницької продукції, що призвело до подорожчання як сирих, так і оброблених продуктів. Зростання цін на непродовольчі товари прискорилося під впливом курсового чинника, зокрема сповільненням зниження цін на одяг і взуття.

Здорожчання також торкнулося послуг зв’язку, освіти, культури, відпочинку, а також ресторанного і готельного бізнесу. Це стало наслідком збільшення виробничих витрат. Зростання цін на паливо в річному вимірі сповільнилося завдяки зниженню світових цін на нафту та стриманому внутрішньому попиту.

Адміністративно регульована інфляція також пришвидшилася. Алкогольні й тютюнові вироби подорожчали через девальваційний ефект та очікуване підвищення акцизів із січня 2025 року. Однак мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги стримував більш суттєве зростання цін у цій категорії.

Зростання цін виробників у листопаді сповільнилося до 24,1% у річному вимірі, зокрема завдяки зниженню темпів зростання у сфері постачання електроенергії, газу. Проте в добувній промисловості відновилося зростання цін через збільшення глобального попиту та внутрішні чинники, такі як дефіцит кадрів і зростання витрат на енергію й логістику.