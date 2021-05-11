Инфляция в апреле замедлилась: дешевели яйца, дорожало подсолнечное масло

В апреле 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,4% (с 8,5% в марте), по сравнению с мартом цены выросли на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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По данным Госстата, в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 10%) подорожало подсолнечное масло. На 5,0-1,0% выросли цены на сахар, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, макаронные изделия. В то же время на 1,3-0,5% подешевели овощи, фрукты, яйца, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 2,3%, отмечают в Госстате.

Цены на транспорт выросли на 0,6% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 2,6% и 1,4% соответственно, топлива и масел – на 0,8%.

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В Национальном банке отметили, что потребительская инфляция оказалась ниже траектории прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2021 года. Это прежде всего связано с замедлением роста цен на сырые продукты питания.

В комментарии НБУ отмечается, что из-за роста мировых цен на продовольствие, прежде всего на подсолнечное масло, ускорилось удорожание обработанных продовольственных товаров (до 10,0% г/г). Увеличение стоимости сырья (муки, масла и сахара) вместе с ростом затрат на энергию способствовали повышению цен на майонез, маргарин, спред, хлеб и мучные изделия. Подорожало сливочное масло, сыр, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Темпы роста стоимости услуг также увеличились (до 7,8% г / г).

Также в Нацбанке отметили, что под влиянием устойчивого спроса и повышение производственных расходов стремительнее дорожали услуги общепита, салонов красоты, ремонта, аренды жилья и медицинские услуги. Продолжила увеличиваться стоимость услуг такси и обслуживание автомобилей.

По данным Гостата, инфляция в марте по сравнению с февралем составила 1,7%, с начала года – 4,1%.

В конце апреля Минэкономики обновило консенсус-прогноз: что будет с ВВП и ценами в 2021-2024 годах.

По данным ООН, индекс мировых цен на продукты питания вырос одиннадцатый месяц подряд и по итогам апреля достиг максимального значения с мая 2014 года в 122 пункта.

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Юрий Тарасовский

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