Иностранные коллеги помогли ГФС пополнить бюджет на 2,6 млрд грн

Благодаря взаимодействию с органами иностранных государств Офису крупных налогоплательщиков ГФС удалось вернуть в бюджет 2,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС

"Общая сумма доначислений вместе со штрафными санкциями составляет 2,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Как пояснили в ГФС, использование офшорных компаний для налоговой оптимизации при внешнеэкономической деятельности остается достаточно популярным. Основной действующий "инструмент" в такого рода решениях зачастую - не юридическая ценность, а банальная информационная асимметрия. "Плательщики просто рассчитывают, что "их не догонят". Информационная асимметрия долгий время была достаточно надежным прикрытием для недобросовестных плательщиков, и делала невозможным практическую реализацию отдельных норм законодательства", - отмечается в сообщении.

"Например, нерезидент, который де-факто управляется из Украины (бенефициарным владельцем из своей квартиры), считается имеющим свое постоянное представительство в Украине. Однако на практике, выявить и доказать факт уклонения от уплаты налогов достаточно сложно. Сегодня ситуация меняется", - пояснили в ГФС.

В течение 2018 года специалисты Офиса крупных плательщиков налогов ГФС инициировали запросы в 28 стран мира, большинство из которых направлены ​​в Кипр, Латвию, Англию, БВО, Нидерланды.

При обмене исследуются вопросы физического присутствия иностранной компании по месту регистрации, ее финансовое состояние, органы управления, движение банковских средств на ее счетах, способность кредитовать и нести соответствующие финансовые риски, степень присутствия нерезидента в Украине.

Напомним, что в 2019 году в структуре ГФС появилось новое подразделение - Департамент трансфертного ценообразования и международного налогообложения.

Ранее сообщалось, что Британия может закрыть популярные офшоры.