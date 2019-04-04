Иностранным компаниям разрешили открывать счета в банках Украины

Национальный банк предоставил возможность открывать счета в украинских банках юридическим лицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестфондам и компаниям по управлению активами. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ внес изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов. Документ вступает в силу с 4 апреля 2019 года.

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Инструкция регулирует порядок открытия/закрытия банками счетов клиентов - резидентов и нерезидентов (физических и юрлиц); корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов; счетов международных финансовых организаций, а также управляющего по договору управления имуществом.

Кроме того, внесены и существенные изменения, облегчающие открытие счета. Теперь не нужно предоставлять карточку с образцами подписей, достаточно перечня лиц, которые согласно законодательству имеют на это право, и это не требует нотариального удостоверения. Еще одна новация: при изменении наименования юрлица действующие счета можно не закрывать.

Нет в документе и режимов счетов клиентов (то есть ограничений по проведению операций со счетами), определены лишь некоторые особенности осуществления операций по счетам отдельных клиентов.

В Нацбанке отмечают, что либерализация операций нерезидентов может быть связана с риском использования банковской системы Украины компаниями-оболочками, которые часто являются участниками схем отмывания средств. Чтобы не допустить этого Нацбанк внес изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которые вступают в силу вместе с новой Инструкцией с 4 апреля 2019 года

Эти изменения включают: определение компании-оболочки; процедуры осуществления анализа информации/документов для обнаружения таких компаний; действия банка в случае подтверждения того, что клиент является компанией-оболочкой/отказа клиента в предоставлении банку необходимых документов (информации)/в случае, если предоставленных документов недостаточно для осуществления соответствующего анализа.

В НБУ, отмечают, что требования анализировать информацию/документы не распространяются на юрлиц - нерезидентов, являющихся холдинговыми компаниями или их корпоративными предприятиями, при условии, что структура собственности холдинговой компании прозрачна и позволяет определить конечных бенефициарных собственников (контроллеров), и хозяйственная деятельность такого юрлица дает возможность полного понимания ее характера.

Напомним, что в 2018 году НБУ упростил нерезидентам доступ к покупке госбондов.