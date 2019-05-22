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22.05.2019, 17:58

Иностранцам упростят доступ к гособлигациям Украины

Иностранцам упростят доступ к гособлигациям Украины

Clearstream упростит доступ для иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам

Международный депозитарий ценных бумаг Clearstream 27 мая 2019 года упростит доступ для иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

"Clearstream, международный депозитарий ценных бумаг присоединит украинский рынок к своей сети через счет, открытый в депозитарии Национального банка, и сделает украинские государственные ценные бумаги доступными в своей системе расчетов", - говорится в сообщении.

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Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине будет выступать Citibank.

В Минфине отметили, что запуск первого в истории Украины "линка" с международным депозитарием упростит доступ иностранных инвесторов к гособлигациям, номинированным в гривне, уменьшит операционные расходы инвесторов на проведение расчетов и будет гарантировать их соответствие международным стандартам.

Ожидается, что присоединение к сети Clearstream увеличит спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также повысит их ликвидность и привлекательность на международном рынке капитала, что в свою очередь может снизить стоимость заимствований.

По словам правительственного уполномоченного по вопросам управления госдолгом Юрия Буцы, в этом году на гривневые ОВГЗ у иностранных инвесторов большой спрос. Их портфель, как он отметил, превысил уже $1,5 млрд и продолжает увеличиваться.

"С открытием "линка" Clearstream появился потенциал для еще большего роста доли нерезидентов в украинских ОВГЗ, поскольку она все еще составляет около 5% от общего объема в обороте. Это намного меньше по сравнению с другими развивающимися странами", - добавил он.

Напомним, Clearstream открыл счет в ценных бумагах в НБУ 14 марта 2019 года.

Clearstream - международная рассчетно-клиринговая организация; осуществляет хранение ценных бумаг, а также клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами; основана в 2000 году в результате объединения Cedel и клирингового центра Deutsche Boerse Clearing; с июля 2002 года полностью перешла под контроль Deutsche Boerse AG.

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Теги: депозитарий, clearstream, ценные бумаги
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