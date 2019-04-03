Инвестбанк Morgan Stanley прогнозирует снижение курса гривни

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что до конца 2019 года курс гривни снизится по отношению к доллару на 4 грн - до 31 гривни за доллар, сообщает НВ Бизнес со ссылкой на банковский отчет.

К концу 2020 года, по прогнозам аналитиков, курс гривни по отношению к доллару снизится еще сильнее - до 32,5 грн/долл.

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Также в Morgan Stanley ожидают, что в 2020 году Нацбанк Украины снизит учетную ставку с 18% до 14%, а до конца этого года стоимость долгов Украины снизится до 16%.

Темпы роста ВВП, по мнению аналитиков, снизятся до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020-м. Дефицит текущего счета прогнозируют на уровне 4% от ВВП в 2019-м и 3,6% в 2020-м.

"Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, сдерживающая потребление домохозяйств - так тезисно описывается экономическая ситуация в Украине в отчете Morgan Stanley", - отмечает издание.

Напомним, что совет НБУ считает, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке. В то же время, в Нацбанке допускают, что может повториться ситуация прошлого года, когда летом гривня раньше обычного начала девальвировать, однако осенью эта динамика сменилась ее укреплением.