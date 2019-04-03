Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.04.2019, 09:49

Инвестбанк Morgan Stanley прогнозирует снижение курса гривни

Инвестбанк Morgan Stanley прогнозирует снижение курса гривни

До конца года курс доллара может вырасти до 31 грн/долл, считают аналитики Morgan Stanley

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что до конца 2019 года курс гривни снизится по отношению к доллару на 4 грн - до 31 гривни за доллар, сообщает НВ Бизнес со ссылкой на банковский отчет.

К концу 2020 года, по прогнозам аналитиков, курс гривни по отношению к доллару снизится еще сильнее - до 32,5 грн/долл.

Реклама

Также в Morgan Stanley ожидают, что в 2020 году Нацбанк Украины снизит учетную ставку с 18% до 14%, а до конца этого года стоимость долгов Украины снизится до 16%. 

Темпы роста ВВП, по мнению аналитиков, снизятся до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020-м. Дефицит текущего счета прогнозируют на уровне 4% от ВВП в 2019-м и 3,6% в 2020-м. 

"Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, сдерживающая потребление домохозяйств - так тезисно описывается экономическая ситуация в Украине в отчете Morgan Stanley", - отмечает издание.

Напомним, что совет НБУ считает, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке. В то же время, в Нацбанке допускают, что может повториться ситуация прошлого года, когда летом гривня раньше обычного начала девальвировать, однако осенью эта динамика сменилась ее укреплением.

Отправить:
Распечатать:
Теги: валютный рынок, Morgan Stanley, курс гривни
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 