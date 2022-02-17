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Инвесторы выводят капитал из Украины, а это давит на курс доллара, – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 10:26
Инвесторы выводят капитал из Украины, а это давит на курс доллара, – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Под давлением информационных угроз инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины и это, в свою очередь, приводит к давлению на курс доллара, а также на значительные расходы Национального банка на поддержание стабильности. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Марафона единения UАразом.

Он подчеркнул, что для нашей экономики на сегодняшний день нет реальных макроугроз в части колебаний курса, в части раскрутки дальнейшей инфляции.

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Шмыгаль отметил, что газовый шантаж, от которого страдает вся Европа, и участившиеся кибератаки несут все больше угроз.

"Это частичная зависимость украинской энергосистемы, которую мы также преодолеваем, это давление на гривню из-за созданной информационной атаки. Это дополнительные риски для инвестиций, это панические настроения, угрозы и иного характера, с которыми мы действительно сталкиваемся, с которыми каждый день живем", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что Украина спокойно проходит отопительный сезон, диверсифицирует поставки газа, договаривается с международными партнерами по альтернативному реверсу газа.

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Наталия Софиенко
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экономика Украины Денис Шмыгаль информационная угроза
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