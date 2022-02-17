Инвесторы выводят капитал из Украины, а это давит на курс доллара, – Шмыгаль

Под давлением информационных угроз инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины и это, в свою очередь, приводит к давлению на курс доллара, а также на значительные расходы Национального банка на поддержание стабильности. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Марафона единения UАразом.

Он подчеркнул, что для нашей экономики на сегодняшний день нет реальных макроугроз в части колебаний курса, в части раскрутки дальнейшей инфляции.

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Шмыгаль отметил, что газовый шантаж, от которого страдает вся Европа, и участившиеся кибератаки несут все больше угроз.

"Это частичная зависимость украинской энергосистемы, которую мы также преодолеваем, это давление на гривню из-за созданной информационной атаки. Это дополнительные риски для инвестиций, это панические настроения, угрозы и иного характера, с которыми мы действительно сталкиваемся, с которыми каждый день живем", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что Украина спокойно проходит отопительный сезон, диверсифицирует поставки газа, договаривается с международными партнерами по альтернативному реверсу газа.

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В конце января президент Владимир Зеленский заявил, что паника, к которой привели сообщения о возможном наступлении России на Украину, стоила украинской экономике 12,5 млрд грн. С тех пор военная угроза не только не уменьшилась, но и вышла на новый уровень – западные СМИ называли даже конкретные даты возможного нападения России.

По результатам аукциона 15 февраля министерству финансов удалось разместить гособлигаций (ОВГЗ) всего на 66 млн грн, что в сотни раз меньше, чем традиционно министерство привлекает на подобных аукционах.

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Наталия Софиенко

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