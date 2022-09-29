Испания вводит новый налог на богатство. Платить будут миллионеры
Правительство Испании анонсировало введение нового налога на богатство, который будет применяться к людям с личным состоянием 3 млн евро и более. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Взимать налог начнут с 2023 года, и он коснется 23 000 испанцев. Ожидается, что налоговые сборы составят 1,5 млрд евро.
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Ставка налога зависит от размера состояния налогоплательщика. Владельцы активов от 3 млн евро до 5 млн евро будут платить 1,7% от их стоимости. От 5 млн евро до 10 млн евро – 2,1%. Выше 10 млн евро – 3,5%.
В 2024 году планируется расширение базы налогообложения богатых: будет повышена на 2 п.п. ставка налога на доходы частных лиц от 200 000 евро в год. При этом будут снижены налоги для малоимущих испанцев на общую сумму в 1,88 млрд в течение двух лет.
Испания – одна из первых стран в Евросоюзе, которая вводит налоги на богатство. На сегодняшний день специальным налогом облагаются активы в 700 000 евро и выше. Поступления от этого налога передаются местным общинам.
В правительстве Испании объясняют введение налогов на богатство необходимой мерой борьбы с кризисом стоимости жизни.
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