Испания вводит новый налог на богатство. Платить будут миллионеры

Правительство Испании анонсировало введение нового налога на богатство, который будет применяться к людям с личным состоянием 3 млн евро и более. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Взимать налог начнут с 2023 года, и он коснется 23 000 испанцев. Ожидается, что налоговые сборы составят 1,5 млрд евро.

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Ставка налога зависит от размера состояния налогоплательщика. Владельцы активов от 3 млн евро до 5 млн евро будут платить 1,7% от их стоимости. От 5 млн евро до 10 млн евро – 2,1%. Выше 10 млн евро – 3,5%.

В 2024 году планируется расширение базы налогообложения богатых: будет повышена на 2 п.п. ставка налога на доходы частных лиц от 200 000 евро в год. При этом будут снижены налоги для малоимущих испанцев на общую сумму в 1,88 млрд в течение двух лет.

Испания – одна из первых стран в Евросоюзе, которая вводит налоги на богатство. На сегодняшний день специальным налогом облагаются активы в 700 000 евро и выше. Поступления от этого налога передаются местным общинам.

В правительстве Испании объясняют введение налогов на богатство необходимой мерой борьбы с кризисом стоимости жизни.

18 августа в Японии налоговая служба призвала молодежь пить больше алкоголя, чтобы повысить поступления от акцизов.

12 сентября Литва разрешила украинским ФОПам не платить налоги.

12 сентября стало известно, что ЕС планирует ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний для компенсации высоких тарифов.

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Роман Бриль

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