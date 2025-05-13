Исторические инвестиции: Саудовская Аравия выделяет США $600 млрд
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Саудовскую Аравию во вторник, 13 мая, объявил о намерении королевства инвестировать $600 млрд в Соединенные Штаты, "создав экономические связи, которые сохранятся на протяжении многих поколений". В заявлении Белого дома эти инвестиции названы историческими.
Отмечается, что первые договора в рамках объявленного соглашения укрепляют энергетическую безопасность США и Саудовской Аравии, оборонную промышленность, технологическое лидерство и доступ к глобальной инфраструктуре и критически важным полезным ископаемым.
Ключевые соглашения США, заключенные в Саудовской Аравии:
→ саудовская компания DataVolt инвестирует $20 млрд в центры обработки данных на базе искусственного интеллекта и энергетическую инфраструктуру в Соединенных Штатах;
→ Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD и Uber обязуются инвестировать $80 млрд в передовые технологии в обеих странах;
→ американские компании Hill International, Jacobs, Parsons и AECOM вложат $2 млрд в экспорт услуг через инфраструктурные проекты в Саудовской Аравии, включая строительство международного аэропорта имени короля Салмана и города Киддия;
→ другие крупные статьи экспорта включают в себя газовые турбины и энергетические решения GE Vernova на общую сумму $14,2 млрд, а также пассажирские самолеты Boeing 737-8 для AviLease на общую сумму $4,8 млрд;
→ в секторе здравоохранения компания Shamekh IV Solutions инвестирует $5,8 млрд, в том числе в завод в Мичигане для запуска предприятия по производству внутривенных растворов.
Инвестиционное партнерство между Саудовской Аравией и США также включает несколько отраслевых фондов с акцентом на развертывание сил США, например, Энергетический инвестиционный фонд стоимостью $5 млрд, Фонд аэрокосмических и оборонных технологий New Era стоимостью $5 млрд и Глобальный спортивный фонд Enfield Sports стоимостью $4 млрд.
США и Саудовская Аравия также подписали крупнейшее в истории соглашение о поставках оборонной продукции на сумму около $142 млрд.
Согласно заявлению пакет будет включать оборудование, охватывающее весь спектр оборонных технологий – от возможностей ВВС до морской безопасности, а также информационно-коммуникационные услуги.
Министерство энергетики США и Министерство энергетики Саудовской Аравии также заключили соглашение о сотрудничестве в области энергетики, а NASA и Саудовское космическое агентство – соглашение о запуске спутника CubeSat в испытательном полете NASA Artemis II.
Общая сумма инвестиционных обязательств соответствует объему, который наследный принц Мухаммед бин Салман ранее обещал в течение следующих четырех лет для расширения торговли и инвестиций из США.
В 2023 году прямые инвестиции Саудовской Аравии в США составили $9,5 млрд, а товарооборот между США и Саудовской Аравией достиг $25,9 млрд в 2024 году.
- 31 марта 2025 года Axios сообщало, что первый зарубежный визит Трампа состоится после прекращения огня в Украине. Речь шла именно о поездке в Саудовскую Аравию.
- 25 апреля Reuters писало, что США якобы готовы предложить Саудовской Аравии пакет поставок оружия на сумму свыше $100 млрд.
- По данным Bloomberg, в начале мая Соединенные Штаты одобрили продажу Саудовской Аравии оружия на сумму около $3,5 млрд.