Історичні інвестиції: Саудівська Аравія виділяє США $600 млрд

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Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Саудівської Аравії у вівторок, 13 травня, оголосив про намір королівства інвестувати $600 млрд у Сполучені Штати, "створюючи економічні зв'язки, що збережуться протягом багатьох поколінь". У заяві Білого дому ці інвестиції названо історичними.

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Зазначається, що перші договори в межах оголошеної угоди зміцнюють енергетичну безпеку США та Саудівської Аравії, оборонну промисловість, технологічне лідерство й доступ до глобальної інфраструктури та критично важливих корисних копалин.

Ключові угоди США, укладені у Саудівській Аравії:

→ саудівська компанія DataVolt інвестує $20 млрд у центри обробки даних на базі штучного інтелекту й енергетичну інфраструктуру в Сполучених Штатах;

→ Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD та Uber зобов'язуються інвестувати $80 млрд у передові технології в обох країнах;

→ американські компанії Hill International, Jacobs, Parsons і AECOM вкладуть $2 млрд в експорт послуг через інфраструктурні проєкти в Саудівській Аравії, включно з будівництвом міжнародного аеропорту імені короля Салмана й міста Кіддія;

→ інші великі статті експорту містять газові турбіни й енергетичні рішення GE Vernova на загальну суму $14,2 млрд, а також пасажирські літаки Boeing 737-8 для AviLease на загальну суму $4,8 млрд;

→ у секторі охорони здоров'я компанія Shamekh IV Solutions інвестує $5,8 млрд, зокрема у завод у Мічигані для запуску підприємства з виробництва внутрішньовенних розчинів.

Інвестиційне партнерство між Саудівською Аравією та США також містить кілька галузевих фондів з акцентом на розгортання сил США, наприклад, Енергетичний інвестиційний фонд вартістю $5 млрд, Фонд аерокосмічних та оборонних технологій New Era вартістю $5 млрд і Глобальний спортивний фонд Enfield Sports вартістю $4 млрд.

США та Саудівська Аравія також підписали найбільшу в історії угоду про постачання оборонної продукції на суму близько $142 млрд.

Згідно із заявою, в пакет внесено обладнання, що охоплює весь спектр оборонних технологій – від можливостей ВПС до морської безпеки, а також інформаційно-комунікаційні послуги.

Міністерство енергетики США та Міністерство енергетики Саудівської Аравії також уклали угоду про співпрацю в галузі енергетики, а NASA та Саудівське космічне агентство – угоду про запуск супутника CubeSat у випробувальному польоті NASA Artemis II.

Загальна сума інвестиційних зобов'язань відповідає обсягу, який наслідний принц Мухаммед бін Салман раніше обіцяв протягом наступних чотирьох років для розширення торгівлі й інвестицій зі США.

У 2023 році прямі інвестиції Саудівської Аравії в США становили $9,5 млрд, а товарообіг між США та Саудівською Аравією досяг $25,9 млрд у 2024 році.