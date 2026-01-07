IT-экспорт Украины за 11 месяцев принес почти $6 млрд: в среднем – $543 млн ежемесячно

За 11 месяцев 2025 года Украина заработала на экспорте ІТ-услуг почти $6 миллиардов

Фото: Depositphotos

За 11 месяцев 2025 года Украина заработала на экспорте ІТ-услуг $5,97 млрд. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил лишь 2,4%. Об этом сообшил Опендатабот.

Ежемесячно экспорт ІТ-услуг приносил в среднем $543 миллиона. Для сравнения: в пиковом 2022 году средний месячный показатель составил $612 миллионов.

Текущие поступления на 3% меньше, чем в 2021 году, и почти на 10% меньше, чем в рекордном 2022-м.

В настоящее время на ІТ-услуги приходится 42% всего экспорта услуг Украины. Если сравнивать с полным экспортом страны – товарами и услугами вместе, то доля ІТ составляет 12% от общего объема.

За год экспорт услуг снизился на 9% – до $14,33 миллиардов. Общий экспорт товаров и услуг также снизился на 5% – до $49,21 млрд.