IT-експорт України за 11 місяців приніс майже $6 млрд: в середньому - $543 млн щомісяця

За 11 місяців 2025 року Україна заробила на експорті ІТ-послуг майже $6 мільярдів

Фото: Depositphotos

За 11 місяців 2025 року Україна заробила на експорті ІТ-послуг $5,97 мільярда. Зростання порівняно з аналогічним періодом 2024 року склало лише 2,4%. Про це повідомив Опендатабот.

Щомісяця експорт ІТ-послуг приносив в середньому $543 мільйони. Для порівняння: у піковому 2022 році середній місячний показник становив $612 мільйонів.

Поточні надходження на 3% менші, ніж у 2021 році, та майже на 10% менші, ніж у рекордному 2022-му.

Наразі на ІТ-послуги припадає 42% від усього експорту послуг України. Якщо порівнювати з повним експортом країни – товарами і послугами разом, то частка ІТ становить 12% загального обсягу.

За рік експорт послуг зменшився на 9% – до $14,33 мільярдів. Загальний експорт товарів і послуг також знизився на 5% – до $49,21 мільярдів.