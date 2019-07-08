Итоги саммита Украина-ЕС: финансовая помощь и продление санкций

Украина подписала четыре соглашения с Евросоюзом о предоставлении стране 86,9 млн евро финансовой помощи, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Среди документов, подписанных в рамках саммита "Украина-ЕС" 8 июля в Киеве, - "Программа технического сотрудничества" на 44 млн евро. Деньги будут направлены на продолжение ключевых реформ, включая упрощение торговли, улучшение инвестиционного климата, а также совершенствование законодательства в сфере государственных закупок.

Согласно другому соглашению в рамках программы "Поддержка ЕС для Востока Украины" европейцы предоставят помощь в размере 10 млн евро на восстановление экономики Луганской и Донецкой областей, а также поддержку развития Запорожской области. Общая смета проекта составляет 60 млн евро.

Еще 10 млн евро Украина получит по соглашению "О поддержке гражданского общества и культуры".

В соответствии с соглашением о финансировании "Антикоррупционной инициативы - фаза II", ЕС выделит 22,9 млн евро для проведения мероприятий по усилению независимости и эффективности антикоррупционных ведомств, на улучшение управления и прозрачности на местном уровне.

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на текст декларации сторон по итогам саммита, ЕС также готов предоставить Украине очередной транш макрофинансовой помощи на 500 млн евро, "как только будут выполнены соответствующие условия".

На совместной пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что секторальные и "крымские" санкции против России будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно.

Саммит "Украина-ЕС" при участии председателя Европейского совета Дональда Туска и главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера прошел в Мариинском дворце 8 июля.