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21.03.2019, 12:30

ЕС готов выделить Украине второй транш на 500 млн евро - Минфин

ЕС готов выделить Украине второй транш на 500 млн евро - Минфин

ЕС оценил прогресс Украины в выполнении программы и готов предоставить следующие 500 млн евро

В Евросоюзе готовы предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, сообщает министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

"Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы, необходимой для второго транша макрофинансовой помощи, а также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья", - пишет она.

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Ранее в Минфине заявляли, что получение второго транша ЕС в марте маловероятно.

С 13 по 15 марта в Украине работала миссия ЕС по оценке выполнения четвертой программы макрофинанса. По словам Маркаровой, Украина выполнила больше половины обязательств для получения второго транша на 500 млн евро.

Кредитное соглашение на 1 млрд евро было достигнуто между Украиной и Евросоюзом 14 сентября 2018 года. Первый транш на 500 млн страна получила в декабре. Второй транш Минфин рассчитывает получить в марте-апреле текущего года.

С 2014 года ЕС предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи.

В рамках третьей программы в 2018 году был отменен третий транш на 600 млн евро из-за невыполнения Украиной части условий - снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

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Теги: макрофинансовая помощь, Оксана Маркарова, транш ес
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