ЕС может выделить Украине новый транш помощи. Что для этого нужно

Украина выполнила больше половины обязательств, необходимых для предоставления ей второго транша макрофинансовой помощи ЕС на 500 млн евро. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова после встречи с вице-президентом Европейской комиссии (ЕК) Валдисом Добровскисом.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, еще пять из 12 условий находятся на разных этапах выполнения.

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В ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда, ожидаются принятие парламентом в первом чтении законопроекта об авторизированном экономическом операторе (АЭО) и ратификация Многосторонней конвенции MLI.

"Теперь наша задача - сделать все возможное, чтобы уже в ближайшие недели Верховная Рада одобрила законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, который является одним из центральных обязательств Украины перед ЕС", - сказала Маркарова.

В свою очередь Добровскис указал на важность принятия парламентом законопроектов об авторизованном экономическом операторе и о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Они, по его словам, необходимы для реализации программы макрофинансовой помощи ЕС.

Следующий визит миссии ЕС по оценке выполнения четвертой программы макрофинансовой помощи планируется 13-15 марта 2019 года.

Напомним, 14 сентября 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

В конце ноября 2018-го Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине первый транш по этой программе в сумме 500 млн евро. Его Евросоюз перечислил Украине 11 декабря.

Второй транш макроэкономической помощи ЕС Минфин рассчитывает получить в марте-апреле текущего года.