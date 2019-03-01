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01.03.2019, 16:28

ЕС может выделить Украине новый транш помощи. Что для этого нужно

ЕС может выделить Украине новый транш помощи. Что для этого нужно

Украина выполнила больше половины обязательств, необходимых для получения 2-го транша ЕС

Украина выполнила больше половины обязательств, необходимых для предоставления ей второго транша макрофинансовой помощи ЕС на 500 млн евро. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова после встречи с вице-президентом Европейской комиссии (ЕК) Валдисом Добровскисом.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, еще пять из 12 условий находятся на разных этапах выполнения.

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В ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда, ожидаются принятие парламентом в первом чтении законопроекта об авторизированном экономическом операторе (АЭО) и ратификация Многосторонней конвенции MLI.

"Теперь наша задача - сделать все возможное, чтобы уже в ближайшие недели Верховная Рада одобрила законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, который является одним из центральных обязательств Украины перед ЕС", - сказала Маркарова.

В свою очередь Добровскис указал на важность принятия парламентом законопроектов об авторизованном экономическом операторе и о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Они, по его словам, необходимы для реализации программы макрофинансовой помощи ЕС.

Следующий визит миссии ЕС по оценке выполнения четвертой программы макрофинансовой помощи планируется 13-15 марта 2019 года.

Напомним, 14 сентября 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

В конце ноября 2018-го Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине первый транш по этой программе в сумме 500 млн евро. Его Евросоюз перечислил Украине 11 декабря.

Второй транш макроэкономической помощи ЕС Минфин рассчитывает получить в марте-апреле текущего года.

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Теги: Оксана Маркарова, транш ес, программа макрофинансовой помощи
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