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16.03.2019, 14:44

Украина может не получить 500 млн евро от ЕС в марте

Украина может не получить 500 млн евро от ЕС в марте

В Минфине прогнозируют, что не успеют в марте получить новый транш от Евросоюза

Украина может не получить в марте этого года второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза на 500 млн евро. Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков.

По его словам, получение Украиной очередного транша от ЕС в марте маловероятно.

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"В этом месяце осталось очень мало времени. Я думаю, стоит рассчитывать на более поздний период", - сказал замминистра.

Напомним, с 13 по 15 марта в Украине работала миссия ЕС по оценке выполнения четвертой программы макрофинансовой помощи.

В начале марта в министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что Украина выполнила больше половины обязательств для получения второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза на 500 млн евро.

14 сентября 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

В конце ноября 2018-го Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине первый транш по этой программе в сумме 500 млн евро. Его Евросоюз перечислил Украине 11 декабря.

Второй транш макроэкономической помощи ЕС Минфин рассчитывает получить в марте-апреле текущего года.

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Теги: транш ес, программа макрофинансовой помощи, Василий Шкураков
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