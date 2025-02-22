Из Фонда национального благосостояния РФ исчезло более 100 тонн золота

Золото из ФНД исчезало почти ежемесячно в течение 2024 года

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В 2024 году резервы золота в Фонде национального благосостояния (ФНИ) России сократились на 171,2 тонны, хотя официально было объявлено о продаже всего 58,9 тонны. Минфин РФ не объяснил, куда делись еще более 100 тонн драгметалла, обнаружили журналисты издания The Moscow Times.

К началу 2025 года в фонде оставалось 187,7 тонны золота, тогда как к началу 2024 года этот показатель составлял 358,9 тонны. Таким образом, за год "золотой запас" фонда сократился на 171,2 тонн (48%).

Минфин РФ официально сообщил лишь об одном соглашении по продаже золота – в декабре реализовали 58,9 тонны, а полученные средства направили на покрытие дефицита бюджета. В то же время фактическое уменьшение запасов оказалось на 112,3 тонны больше объявленных объемов продаж.

Золото из ФНИ исчезало почти ежемесячно в течение 2024 года. К примеру, в марте фонд потерял 23,2 тонны, в мае — 4,7 тонны, в октябре — 8,5 тонны, однако Минфин не отчитывался о продаже.

В ответ на запрос The Moscow Times в Минфине РФ заявили, что золото могло быть конвертировано в рубли и направлено на поддержку российских компаний и стратегических отраслей экономики.

Фонд государственного благосостояния России – российский государственный резервный фонд – является частью механизма пенсионного обеспечения людей России на длительную перспективу. Наполняется на средства нефтегазовых доходов федерального бюджета. По данным российского Совкомбанка, 79% всех средств Фонда хранятся в иностранной валюте – в долларах, евро, фунтах и юанях.