З Фонду національного добробуту РФ зникло понад 100 тонн золота

Золото з ФНД зникало майже щомісяця протягом 2024 року

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У 2024 році резерви золота у Фонді національного добробуту (ФНД) Росії скоротилися на 171,2 тонни, хоча офіційно було оголошено про продаж лише 58,9 тонни. Мінфін РФ не пояснив, куди поділися ще понад 100 тонн дорогоцінного металу, виявили журналісти видання The Moscow Times.

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На початок 2025 року у фонді залишалося 187,7 тонни золота, тоді як на початок 2024 року цей показник становив 358,9 тонни. Таким чином, за рік "золотий запас" фонду скоротився на 171,2 тонни (48%).

Мінфін РФ офіційно повідомив лише про одну угоду з продажу золота — у грудні реалізували 58,9 тонни, а отримані кошти спрямували на покриття дефіциту бюджету. Водночас фактичне зменшення запасів виявилося на 112,3 тонни більше за оголошені обсяги продажу.

Золото з ФНД зникало майже щомісяця протягом 2024 року. Наприклад, у березні фонд втратив 23,2 тонни, у травні — 4,7 тонни, у жовтні — 8,5 тонни, проте Мінфін не звітував про продаж.

У відповідь на запит The Moscow Times у Мінфіні РФ заявили, що золото могло бути конвертоване в рублі та спрямоване на підтримку російських компаній і стратегічних галузей економіки.

Фонд національного добробуту Росії – російський державний резервний фонд – є частиною механізму пенсійного забезпечення громадян Росії на тривалу перспективу. Наповнюється коштом нафтогазових доходів федерального бюджету. За даними російського Совкомбанку, 79% всіх коштів Фонду зберігаються в іноземній валюті – в доларах, євро, фунтах і юанях.