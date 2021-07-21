Из НБУ уволился главный по проверкам банков

Директор департамента выездных проверок Национального банка Украины Денис Новиков 20 июля прекратил работу в НБУ. Он проработал в регуляторе 13 лет, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Новиков завершил работу в Центробанке по соглашению сторон. И.о. главы департамента стал его заместитель Андрей Казак.

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В регуляторе добавили, что сейчас этот Департамент реорганизован в Департамент инспектирования. Это должно повысить эффективность планирования, организации и осуществление надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений. Также это должно усовершенствовать структуру НБУ, добавили в пресс-службе.

Денис Новиков с 1996-го до 2001 года и с 2014-го до 2018 года работал в подразделениях пруденциального надзора Национального банка. С февраля 2018-го возглавлял Департамент выездных проверок банков, с января 2020-го – Департамент выездных проверок. Департамент инспектирования отвечает за планирование, организацию и проведение надзора в форме инспекционных проверок банков. Также осуществляет надзор за их деятельностью и деятельностью участников банковских групп для определения уровня безопасности, достоверности отчетов и соблюдения законодательства. Также осуществляет надзор за участниками рынка небанковских услуг.

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Александр Мясищев

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