Из НБУ уволился главный по проверкам банков
Директор департамента выездных проверок Национального банка Украины Денис Новиков 20 июля прекратил работу в НБУ. Он проработал в регуляторе 13 лет, сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что Новиков завершил работу в Центробанке по соглашению сторон. И.о. главы департамента стал его заместитель Андрей Казак.
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В регуляторе добавили, что сейчас этот Департамент реорганизован в Департамент инспектирования. Это должно повысить эффективность планирования, организации и осуществление надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений. Также это должно усовершенствовать структуру НБУ, добавили в пресс-службе.
Денис Новиков с 1996-го до 2001 года и с 2014-го до 2018 года работал в подразделениях пруденциального надзора Национального банка. С февраля 2018-го возглавлял Департамент выездных проверок банков, с января 2020-го – Департамент выездных проверок.
Департамент инспектирования отвечает за планирование, организацию и проведение надзора в форме инспекционных проверок банков. Также осуществляет надзор за их деятельностью и деятельностью участников банковских групп для определения уровня безопасности, достоверности отчетов и соблюдения законодательства. Также осуществляет надзор за участниками рынка небанковских услуг.
- 30 июля 2021-го из-за "централизации принятия решений в одних руках" из НБУ решили уволиться все руководители Департамента лицензирования. Позже в отставку подал глава еще одного департамента Виталий Ваврищук, поддержав позицию коллег. На следующий день из-за восстановления "совковых" практик в отставку подал глава Департамента сопровождения кредиток Олег Новаковский. Тогда же собеседники LIGA.net в НБУ сообщили, что Новиков следующим может написать заявление об уходе из НБУ. Детали – тут. Уже 20 июля Financial Times со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского сообщило, что отставка может грозить и самому главе НБУ Кириллу Шевченко.
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