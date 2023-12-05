Из-за блокады границы госбюджет потерял 9,3 млрд грн поступлений от таможни
За ноябрь 2023 года госбюджет потерял 9,3 млрд грн поступлений таможенных платежей из-за блокады трех пропускных пунктов на границе с Польшей. Об этом в эфире телемарафона заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Это огромные деньги, которые недополучила воюющая армия. Это деньги, которые нам сегодня нужны", – сказал он.
Гетманцев также сообщил об уменьшении экспорта на 40% из-за соответствующих сухопутных пунктов пропуска.
"На сегодняшний день мы имеем недовыполнение плана таможни на 19%. Это при том, что октябрь таможня перевыполнила. Поэтому крайне негативные последствия от указанной провокации", – добавил глава комитета Рады.
Он также напомнил о заявлениях от перевозчиков о потерях 400 млн евро только за первые две недели блокады.
После встречи транспортного совета в Брюсселе словацкие перевозчики прекратили блокировку границы с Украиной.
- Польские перевозчики с 6 ноября протестуют на пограничных переходах из Украины в Дорохуске, Хребенном (Люблинское воеводство) и Корчевой (Подкарпатское воеводство). Протестующие пропускают несколько автомобилей в час и требуют ввести коммерческие разрешения для украинских транспортных компаний, за исключением гуманитарной помощи и вещей украинской армии. Также блокируется пункт Медыка.
- Союз перевозчиков Словакии (UNAS) по примеру поляков провел предупредительную акцию 16 ноября, 21 ноября словацкая граница была заблокирована полдня по частной инициативе одного из сторонников UNAS, а с 1 декабря UNAS снова заблокировала границу.
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