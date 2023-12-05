Из-за блокады границы госбюджет потерял 9,3 млрд грн поступлений от таможни

Кроме того, сами перевозчики заявляли о потерях 400 млн евро только за первые две недели блокады

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

За ноябрь 2023 года госбюджет потерял 9,3 млрд грн поступлений таможенных платежей из-за блокады трех пропускных пунктов на границе с Польшей. Об этом в эфире телемарафона заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Это огромные деньги, которые недополучила воюющая армия. Это деньги, которые нам сегодня нужны", – сказал он.

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Гетманцев также сообщил об уменьшении экспорта на 40% из-за соответствующих сухопутных пунктов пропуска.

"На сегодняшний день мы имеем недовыполнение плана таможни на 19%. Это при том, что октябрь таможня перевыполнила. Поэтому крайне негативные последствия от указанной провокации", – добавил глава комитета Рады.

Он также напомнил о заявлениях от перевозчиков о потерях 400 млн евро только за первые две недели блокады.

После встречи транспортного совета в Брюсселе словацкие перевозчики прекратили блокировку границы с Украиной.

Польские перевозчики с 6 ноября протестуют на пограничных переходах из Украины в Дорохуске, Хребенном (Люблинское воеводство) и Корчевой (Подкарпатское воеводство). Протестующие пропускают несколько автомобилей в час и требуют ввести коммерческие разрешения для украинских транспортных компаний, за исключением гуманитарной помощи и вещей украинской армии. Также блокируется пункт Медыка.

Союз перевозчиков Словакии (UNAS) по примеру поляков провел предупредительную акцию 16 ноября, 21 ноября словацкая граница была заблокирована полдня по частной инициативе одного из сторонников UNAS, а с 1 декабря UNAS снова заблокировала границу.

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