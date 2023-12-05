Через блокаду кордону держбюджет втратив 9,3 млрд грн надходжень від митниці

Крім того, самі перевізники заявляли про втрати 400 млн євро тільки за перші два тижні блокади

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

За листопад 2023 року держбюджет втратив 9,3 млрд грн надходжень митних платежів через блокаду трьох пропускних пунктів на кордоні з Польщею. Про це в ефірі телемарафону заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Це величезні гроші, які недоотримала армія, яка воює. Це гроші, які конче нам сьогодні потрібні", – сказав він.

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Гетманцев також повідомив про зменшення експорту на 40% через відповідні сухопутні пункти пропуску.

"На сьогодні ми маємо недовиконання плану митниці на 19%. Це при тому, що жовтень митниця перевиконала. Тому вкрай негативні наслідки від зазначеної провокації", – додав голова комітету Ради.

Він також нагадав про заяви від перевізників про втрати 400 млн євро тільки за перші два тижні блокади.

Після зустрічі транспортної ради в Брюсселі словацькі перевізники припинили блокування кордону з Україною.

Польські перевізники з 6 листопада протестують на прикордонних переходах з Україною в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Протестувальники пропускають кілька автомобілів на годину та вимагають запровадити комерційні дозволи для українських транспортних компаній, за винятком гуманітарної допомоги й речей для української армії. Також блокується пункт Медика.

Спілка перевізників Словаччини (UNAS) за прикладом поляків провела попереджувальну акцію 16 листопада, 21 листопада словацький кордон був заблокований пів дня з приватної ініціативи одного з прихильників UNAS, а з 1 грудня UNAS знову заблокувала кордон.

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