Израиль оценил ущерб от ракетных ударов Ирана в $3 млрд
Израиль оценил стоимость ущерба, нанесенного во время 12-дневной войны с Ираном, в 10 млрд шекелей ($3 млрд). Эти средства необходимы для ремонта поврежденных ракетами зданий и выплат компенсаций местному бизнесу, пишет Bloomberg.
"Это самый большой вызов, с которым мы столкнулись. В истории Израиля никогда не было таких убытков", – заявил Шай Ааронович, генеральный директор Налогового управления Израиля, отвечающий за выплату компенсаций.
Сумма не включает расходы Израиля на замену вооружений и оборонных систем, использовавшихся в кампании.
По словам министра финансов Бецалеля Смотрича, общая стоимость войны может составить $12 млрд.
В течение 12-дневной кампании израильская экономика была почти полностью остановлена, школы и предприятия закрыты, за исключением тех, что были признаны жизненно важными.
По оценкам Министерства финансов, сумма компенсации, которую правительство должно выплатить предприятиям, составляет 5 млрд шекелей. Это вдвое больше, чем выплаты за повреждение имущества в октябре 2023 года, включая суммы, выплаченные целым общинам, разрушенным во время атак боевиков ХАМАС.
- 12-дневная война нанесла значительный ущерб густонаселенным городам в центральной части Израиля близ Тель-Авива, где проживает не менее 50% населения страны. Иранские баллистические ракеты с сотнями килограммов взрывчатки и разлетающиеся при ударе осколочные бомбы повлекли за собой значительные разрушения.
- Кроме жилых кварталов, серьезно пострадали Институт науки Вейцмана – один из главных научно-исследовательских институтов Израиля – и крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод в Хайфе.