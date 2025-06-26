Ізраїль оцінив збитки від ракетних ударів Ірану у $3 млрд
Ізраїль оцінив вартість збитків, завданих під час 12-денної війни з Іраном, у 10 млрд шекелів ($3 млрд). Ці кошти необхідні для ремонту пошкоджених ракетами будівель і виплати компенсацій місцевому бізнесу, пише Bloomberg.
"Це найбільший виклик, з яким ми зіткнулися. В історії Ізраїлю ніколи не було таких збитків", – заявив Шай Ааронович, генеральний директор Податкового управління Ізраїлю, що відповідає за виплату компенсацій.
Сума не охоплює витрати Ізраїлю на заміну озброєнь та оборонних систем, що використовувалися в кампанії.
За словами міністра фінансів Бецалеля Смотрича, загальна вартість війни може сягнути $12 млрд.
Протягом 12-денної кампанії ізраїльська економіка була майже повністю зупинена, школи й підприємства – закриті, за винятком тих, що були визнані життєво важливими.
За оцінками Міністерства фінансів, сума компенсації, яку уряд має виплатити підприємствам, становить 5 млрд шекелів. Це вдвічі більше, ніж виплати за пошкодження майна у жовтні 2023 року, включно з сумами, виплаченими цілим громадам, зруйнованим під час атак бойовиків ХАМАС.
- 12-денна війна завдала значної шкоди густонаселеним містам у центральній частині Ізраїлю поблизу Тель-Авіву, де проживає щонайменше 50% населення країни. Іранські балістичні ракети з сотнями кілограмів вибухівки й осколкові бомби, що розлітаються в момент удару, спричинили значні руйнування.
- Окрім житлових кварталів, серйозно постраждали Інститут науки Вейцмана – один з головних науково-дослідних інститутів Ізраїлю – і найбільший в країні нафтопереробний завод у Хайфі.