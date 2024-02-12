Израилю придется выпустить почти рекордное количество облигаций на финансирование войны

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В этом году Израилю предстоит реализовать почти рекордное количество облигаций, чтобы профинансировать войну против группировки ХАМАС. Об этом Bloomberg сообщили несколько чиновников Министерства финансов Израиля.

По словам представителей Минфина, в 2024 году правительство планирует привлечь больше заимствований, чем когда-либо раньше, кроме 2020 года, когда пришлось одалживать значительные средства, чтобы сдержать последствия пандемии коронавируса и локдаунов.

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Правительство Израиля будет в значительной степени полагаться на рынки долговых обязательств в шекелях, увеличивая эмиссию, сказали чиновники на условиях анонимности. Но власти также намерены продавать больше облигаций в иностранной валюте, особенно с помощью частных сделок.

Рост расходов Израиля на оборону вызывает беспокойство, сказали чиновники, хотя, по их словам, недавние меры, такие как введение новых налогов, должны обеспечить стабильное соотношение долга к валовому внутреннему продукту в ближайшие годы.

Чиновники Главного финансового управления, отвечающие за управление израильским долгом в $300 млрд, считают, что экономическое напряжение уменьшится, когда военные свернут некоторые операции, а большинству резервистов будет позволено вернуться на рабочие места.

По словам Алекса Забежинского, главного экономиста Meitav DS Investments, общий объем долговых заимствований составит около 210 млрд шекелей ($58 млрд). Это бремя в значительной степени ляжет на внутренний рынок, на который власти обычно привлекают около 80% своих финансовых потребностей. Такая стратегия ориентирована на пенсионные фонды и других крупных институциональных инвесторов, которые вместе управляют почти 3 триллионами шекелей сбережений.

С начала конфликта Израиль не выпускал валютные облигации на открытых рынках. Вместо этого правительство продавало долги в долларах, евро и иенах из-за частных размещений, которые обычно покупают всего несколько инвесторов. Однако перед правительством стоит сложная задача – оплатить военные расходы, которые, по оценкам центрального банка, составят почти $70 млрд – более 10% годового ВВП – в течение 2023-2025 годов.