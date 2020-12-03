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Как вырастут налоги для малого бизнеса в 2021 году

03.12.2020, 13:12
Как вырастут налоги для малого бизнеса в 2021 году - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

В связи с ростом в следующем году минимальной зарплаты, в Украине повысятся налоги, в первую очередь для малого бизнеса. Об этом написал народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"С 1 января 2021 вырастут налоги. Так, голосованием за бюджет увеличат минимальную заработную плату с 5000 до 6000 грн/месяц, и это сразу поднимет налоги, в первую очередь для малого бизнеса", – написал он.

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Железняк назвал несколько позиций, по которым предпринимателям придется платить больше налогов:

– ЧП 2-й группы будут платить в месяц на 475,4 грн/месяц больше единого налога + ЕСВ.

– ЕСВ для ФЛП-упрощенцев вырастет на 220 грн/месяц (до 1320 грн).

– Работодателю удерживать человека на минималке теперь будет на 1220 грн/месяц дороже. Минимум 7320 грн.

Нардеп напомнил, что в декабре 2021 будет еще повышение минимальной зарплаты — до 6500 грн.

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Наталия Софиенко
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