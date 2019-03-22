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22.03.2019, 11:50

Житель Днепра задекларировал полмиллиарда дохода

Житель Днепра задекларировал полмиллиарда дохода

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1120 граждан, из них 396 - в Киеве

Продолжается кампания по декларированию доходов, полученных в 2018 году. Почти 100 000 украинцев подали налоговые декларации и задекларировали общий доход в сумме 13,5 млрд грн. Это почти на 4 млрд грн, или на 38% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1120 граждан, которые определили к уплате почти 88 млн грн налога, или 33% от общей суммы налога к уплате. Миллионеры оплатят 10 млн грн военного сбора, что составляет почти 25% от общей суммы сбора.

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Наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона и уже подавших декларации, учитывается традиционно в Киеве – 35% от общего количества (396 человек), по Харьковской и Днепропетровской областям таких плательщиков 9% (101 и 96 соответственно).

40% миллионеров - женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самая молодая из них задекларировала доход от наследования имущества, а налоговые обязательства определены в размере 82 500 грн.

Самому молодому мужчине, задекларировавшему доходы более 1 млн грн, почти 18 лет, и он заплатит 121 800 грн налогов. Самому старшему - 83 года, он получил доходы от операций по отчуждению имущества.

Наибольшую сумму налогооблагаемых доходов - более 500 млн грн - задекларировал житель Днепра. Он получил в дар имущество от члена семьи первой степени родства.

Наибольшие суммы налога к уплате указали жители Киева - 3,5 млн грн от операций с инвестиционными активами и Сумской области - 2,7 млн грн от доходов, полученных из источников за пределами Украины в виде роялти.

В ГФС напоминают, что последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах 2 мая 2019 года.

Напомним, что доходы свыше 1 млн грн задекларировали 4817 украинцев в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-10 стран по росту числа долларовых миллионеров

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Теги: декларация о доходах, миллионер
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