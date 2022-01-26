JPMorgan Chase отказался от инвестиций в российский рубль из-за Украины

Аналитики американского банка JPMorgan призвали клиентов отказаться от длинных вложений в российский рубль в связи с нарастанием напряженности вокруг Украины, сообщает Bloomberg.

Банк поставил крест на российской валюте в связи с непрогнозируемыми рисками развития ситуации вокруг Украины. При этом JPMorgan признал, что ранее недооценивал опасность и в итоге понес потери на таких вложениях.

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"Для стабильного ралли облигаций, вероятно, необходимы как снижение геополитической неопределенности, так и более явные признаки того, что инфляция достигла своего пика", — отметили в банке.

В банке считают, что сейчас рубль недооценен в среднем на 13%.

В этом месяце рубль потерял более 5%, больше всего среди развивающихся рынков, отслеживаемых Bloomberg. Его быстрое обесценивание побудило центральный банк прекратить регулярные покупки иностранной валюты для своего фонда благосостояния, чтобы избежать дополнительного давления на российскую валюту.

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Наталия Софиенко

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