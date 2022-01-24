Центробанк России приостановил покупку долларов из-за обвала рубля

Обвал российского рубля привел к тому, что Банк России приостановил покупку долларов. Об этом говориться в сообщении центробанка РФ.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года", – говорится в сообщении.

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Такое решение принято в целях "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".

До заявления ЦБ РФ курс доллара поднялся более чем на 2% до 79,30 рублей за доллар, после чего упал на 50 копеек.

24 января на российском рынке наблюдается обвал фондовых индексов.

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Наталия Софиенко

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