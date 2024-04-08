К контролю за финансами Минобороны подключились аудиторы из стран НАТО

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При Министерстве обороны Украины создан новый координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита – Аудиторский комитет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Аудиторский комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в Министерстве обороны.

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Аудиторский комитет создан для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с внутренним аудитом. Он будет усиливать функцию внутреннего аудита.

В комитет вошли сертифицированные внутренние аудиторы из государств – членов НАТО и Украины, у которых есть опыт предоставления услуг по внутреннему аудиту.

"Минобороны пригласило в комитет специалистов, имеющих должную экспертизу, репутацию, авторитет, навыки и опыт. Орган будет служить предохранителем от политического вмешательства", – прокомментировал замминистра обороны Юрий Джигир.

В состав Аудиторского комитета Минобороны вошли:

Франсуа Готье – руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО

Джозеф Ингигноли – аналитик/оценщик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США

Джон Чесшир – руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd, член международного института внутренних аудиторов

Манфред ван Кестерен – международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM в Украине

Руслана Рудницкая – украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Министерства финансов Украины и Счетной палаты.

Также в Аудиторский комитет входят замминистра обороны Юрий Джигир и государственный секретарь Минобороны Людмила Дараган.

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