70% – на выплаты, 20% – на вооружение: в Минобороны рассказали, как распределяют бюджет

Бюджет Минобороны 2024 года условно можно разбить на три больших пакета

Юрий Джигирь (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство обороны Украины около 70% своего бюджета выделяет на денежное довольствие военных, выплаты родным погибших, выплаты за ранения, около 20% идет на закупку вооружения и военной техники, остальные – эксплуатационные расходы. Об этом в интервью АрмияInform рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигирь.

Он напомнил, что в 2024 году на денежное довольствие и боевые выплаты выделено ассигнование в сумме 862,6 миллиарда гривень, что составляет более 70% бюджета МОУ.

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"Этот блок включает денежное довольствие военных, выплаты погибшим, выплаты за ранения, за пребывание на первой и на второй линии боевого столкновения, питание личного состава, вещевое обеспечение, вознаграждение за уничтоженную технику", – сказал Джигирь.

Он отметил, что следует учитывать динамичность ситуации на фронте и рост потребностей ВСУ. Например, в случае повышения интенсивности боевых действий, увеличения численности войск возникает необходимость в привлечении дополнительного финансирования, а это, соответственно, влечет за собой изменения в бюджете и надлежащие правительственные решения.

"О втором пакете — это закупка вооружения и военной техники. Он составляет более 20% нашего оборонного бюджета. То есть 20% — это определенный натовский бенчмарк для расходов на военное оборудование. Учитывая войну в Украине, некоторые наши соседи, также граничащие с страной-агрессором, в последние годы тратят на вооружение и военную технику принципиально большую долю", – отметил замминистра обороны.

На закрытие военных потребностей в качественной технике и вооружении направлено 265,4 миллиарда гривень.

"Эти цифры – ориентировочные. Потребности в оборонном секторе динамичны и постоянно уточняются Генштабом в зависимости от боевой обстановки", – добавил он.

"И третий пакет – эксплуатационные расходы. Они включают закупку топлива, подготовку войска, коммунальные платежи, текущий ремонт", – подчеркнул Джигирь.

9 ноября Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год с доходами 1768,5 млрд гривень и расходами 3355 млрд грн.

24 ноября в Минобороны назвали ракетное вооружение и боеприпасы приоритетами бюджета на 2024 год.

28 ноября Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год.

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