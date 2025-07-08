К концу июля фермерам будет выплачено 1 млрд грн на содержание скота и обработку земель
Украина получила третий транш в размере более 1 млрд грн, направленных на поддержку украинских фермеров в рамках реализации Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления агросектора (ARISE). Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
В настоящее время выплаты осуществляются по трем направлениям государственной поддержки:
- бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых сельскохозяйственных угодий (1 гектар) для заявителей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью;
- специальная бюджетная субсидия за содержание крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности;
- специальная бюджетная субсидия для содержания поголовья коз и/или овец.
Выплаты заявителям осуществляются Украинским государственным фондом, и планируется завершить их до конца июля.
Помощь получат те сельхозпроизводители, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре, не получали ее в прошлом году и включены в списки получателей помощи по соответствующим направлениям, утвержденные приказами Министерства аграрной политики.
- Всемирный банк утвердил проект ARISE в 2023 году. Он предусматривает гранты и льготные кредиты для 90 000 украинских фермеров.