К концу июля фермерам будет выплачено 1 млрд грн на содержание скота и обработку земель

Фермеры получат третий транш от Всемирного банка в рамках проекта ARISE для поддержки украинского сельского хозяйства

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Украина получила третий транш в размере более 1 млрд грн, направленных на поддержку украинских фермеров в рамках реализации Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления агросектора (ARISE). Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

В настоящее время выплаты осуществляются по трем направлениям государственной поддержки:

бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых сельскохозяйственных угодий (1 гектар) для заявителей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью;

специальная бюджетная субсидия за содержание крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности;

специальная бюджетная субсидия для содержания поголовья коз и/или овец.

Выплаты заявителям осуществляются Украинским государственным фондом, и планируется завершить их до конца июля.

Помощь получат те сельхозпроизводители, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре, не получали ее в прошлом году и включены в списки получателей помощи по соответствующим направлениям, утвержденные приказами Министерства аграрной политики.

Справка ARISE– это аббревиатура, расшифровывающаяся как Agriculture Recovery Inclusive Support Emergency, или Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства. Инициатива финансируется Всемирным банком и реализуется Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Фондом развития предпринимательства. Цель: поддержать украинских фермеров, особенно мелких производителей, путем предоставления грантов, льготного кредитования и помощи в обновлении техники. Проект направлен на обеспечение бесперебойности сельскохозяйственного производства и стабильности агросектора в условиях войны. – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Agriculture Recovery Inclusive Support Emergency, или Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства. Инициатива финансируется Всемирным банком и реализуется Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Фондом развития предпринимательства. Цель: поддержать украинских фермеров, особенно мелких производителей, путем предоставления грантов, льготного кредитования и помощи в обновлении техники. Проект направлен на обеспечение бесперебойности сельскохозяйственного производства и стабильности агросектора в условиях войны.