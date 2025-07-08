До кінця липня аграріям виплатять 1 млрд грн на утримання худоби та обробку земель
Україна отримала третій транш у сумі понад 1 млрд грн, спрямованих на підтримку фермерів України в рамках реалізації Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору (ARISE). Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
Наразі триває виплата за трьома напрямками державної підтримки:
- бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних сільськогосподарських угідь (1 гектар) для заявників, які провадять сільськогосподарську діяльність;
- спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності;
- спеціальна бюджетна дотація для утримання поголів’я кіз та/або овець.
Виплати заявникам здійснюються Укрдержфондом, які планується завершити до кінця липня.
Допомогу отримають ті аграрії, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, не отримували її минулого року та включені до переліків отримувачів допомоги за відповідними напрямами, які затверджені наказами Мінагрополітики.
ДовідкаARISE – це абревіатура, яка розшифровується як Agriculture Recovery Inclusive Support Emergency, або Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства. Ініціатива, що фінансується Світовим банком і реалізується Міністерством аграрної політики та продовольства України та Фондом розвитку підприємництва. Мета: підтримати українських фермерів, особливо малих виробників, шляхом надання грантів, пільгового кредитування та допомоги в оновленні техніки. Проєкт спрямований на забезпечення безперервності сільськогосподарського виробництва та стабільності агросектору в умовах війни.
- Світовий банк затвердив проєкт ARISE у 2023 році, він передбачає гранти й пільгові кредити для 90 000 українських фермерів