До кінця липня аграріям виплатять 1 млрд грн на утримання худоби та обробку земель

Фермери отримають третій транш від Світового банку у межах проєкту ARISE для підтримки українського сільського господарства

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Україна отримала третій транш у сумі понад 1 млрд грн, спрямованих на підтримку фермерів України в рамках реалізації Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору (ARISE). Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Наразі триває виплата за трьома напрямками державної підтримки:

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних сільськогосподарських угідь (1 гектар) для заявників, які провадять сільськогосподарську діяльність;

спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності;

спеціальна бюджетна дотація для утримання поголів’я кіз та/або овець.

Виплати заявникам здійснюються Укрдержфондом, які планується завершити до кінця липня.

Допомогу отримають ті аграрії, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, не отримували її минулого року та включені до переліків отримувачів допомоги за відповідними напрямами, які затверджені наказами Мінагрополітики.

Довідка ARISE – це абревіатура, яка розшифровується як Agriculture Recovery Inclusive Support Emergency, або Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства. Ініціатива, що фінансується Світовим банком і реалізується Міністерством аграрної політики та продовольства України та Фондом розвитку підприємництва. Мета: підтримати українських фермерів, особливо малих виробників, шляхом надання грантів, пільгового кредитування та допомоги в оновленні техніки. Проєкт спрямований на забезпечення безперервності сільськогосподарського виробництва та стабільності агросектору в умовах війни. – це абревіатура, яка розшифровується як Agriculture Recovery Inclusive Support Emergency, або Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства. Ініціатива, що фінансується Світовим банком і реалізується Міністерством аграрної політики та продовольства України та Фондом розвитку підприємництва. Мета: підтримати українських фермерів, особливо малих виробників, шляхом надання грантів, пільгового кредитування та допомоги в оновленні техніки. Проєкт спрямований на забезпечення безперервності сільськогосподарського виробництва та стабільності агросектору в умовах війни.