Кабмин хочет вернуть государственное финансирование непарламентских партий: законопроект
Кабинет министров предложил вернуть государственное финансирование непарламентских партий, отмененное после выборов 2019 года. Об этом говорится в законопроекте №9419, зарегистрированном в Верховной Раде в понедельник, 26 июня.
Право на финансирование получили партии, прошедшие на парламентских выборах 2014 года в Верховную Раду (преодолели 5% барьер). С 2020 года финансироваться должны были все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей, но новоизбранный парламент по инициативе Владимира Зеленского пересмотрел порог для финансирования, оставив его на уровне 5%.
Это лишило денег такие партии, как Свобода, Партия Шария, Украинская стратегия Гройсмана, Оппозиционный блок, Сила и честь, Радикальная партия Олега Ляшко.
Теперь Кабмин предлагает вернуть порог в 2%, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
При этом предлагается изменить порядок расчета государственного финансирования. Оно будет зависеть не от минимальной заработной платы (сейчас – 6700 грн), а от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас – 2684 грн), и соответственно уменьшится.
Партиям пропишут "исчерпывающий перечень запретов" по использованию этих денег.
Ежегодный объем госфинансирования будет зависеть от соблюдения политическими партиями требований по гендерным квотам.
С целью контроля за использованием бюджета правительство предлагает возобновить отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.
Другое новшество законопроекта – ограничение годовых взносов на поддержку политических партий. Правительство предлагает ограничить их 20% от общего дохода лица (как физического, так и юридического) за последние пять лет.
Для физических лиц максимальный годовой взнос будет ограничиваться также 600 прожиточными минимумами, для компаний – 1200 прожиточными минимумами. Если бы такие ограничения действовали сейчас, это было бы 1,6 млн грн. и 3,2 млн грн. соответственно.
Сейчас закон разрешает взносы от физических лиц в размере 400 минимальных зарплат в год (2,7 млн грн), для юридических лиц – 800 размеров (5,4 млн грн).
- Государственный бюджет на 2023 год предусматривает 885 млн грн на финансирование уставной деятельности политических партий. Часть этих денег – почти 133 млн грн – гарантированно останется в бюджете, потому что была предусмотрена для запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ.
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