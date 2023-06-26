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Кабмин хочет вернуть государственное финансирование непарламентских партий: законопроект

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 17:11
Кабмин хочет вернуть государственное финансирование непарламентских партий: законопроект - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Кабинет министров предложил вернуть государственное финансирование непарламентских партий, отмененное после выборов 2019 года. Об этом говорится в законопроекте №9419, зарегистрированном в Верховной Раде в понедельник, 26 июня.

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В октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 было введено государственное финансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.

Право на финансирование получили партии, прошедшие на парламентских выборах 2014 года в Верховную Раду (преодолели 5% барьер). С 2020 года финансироваться должны были все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей, но новоизбранный парламент по инициативе Владимира Зеленского пересмотрел порог для финансирования, оставив его на уровне 5%.

Это лишило денег такие партии, как Свобода, Партия Шария, Украинская стратегия Гройсмана, Оппозиционный блок, Сила и честь, Радикальная партия Олега Ляшко.

Теперь Кабмин предлагает вернуть порог в 2%, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

При этом предлагается изменить порядок расчета государственного финансирования. Оно будет зависеть не от минимальной заработной платы (сейчас – 6700 грн), а от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас – 2684 грн), и соответственно уменьшится.

Партиям пропишут "исчерпывающий перечень запретов" по использованию этих денег.

Ежегодный объем госфинансирования будет зависеть от соблюдения политическими партиями требований по гендерным квотам.

С целью контроля за использованием бюджета правительство предлагает возобновить отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Другое новшество законопроекта – ограничение годовых взносов на поддержку политических партий. Правительство предлагает ограничить их 20% от общего дохода лица (как физического, так и юридического) за последние пять лет.

Для физических лиц максимальный годовой взнос будет ограничиваться также 600 прожиточными минимумами, для компаний – 1200 прожиточными минимумами. Если бы такие ограничения действовали сейчас, это было бы 1,6 млн грн. и 3,2 млн грн. соответственно.

Сейчас закон разрешает взносы от физических лиц в размере 400 минимальных зарплат в год (2,7 млн грн), для юридических лиц – 800 размеров (5,4 млн грн).

  • Государственный бюджет на 2023 год предусматривает 885 млн грн на финансирование уставной деятельности политических партий. Часть этих денег – почти 133 млн грн – гарантированно останется в бюджете, потому что была предусмотрена для запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ.
Андрей Водяный

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