Кабмін хоче повернути державне фінансування непарламентських партій: законопроєкт

Кабінет міністрів запропонував повернути державне фінансування непарламентських партій, яке скасували після виборів 2019 року. Про це йдеться у законопроєкті №9419, зареєстрованому в Верховній Раді у понеділок, 26 червня.

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В жовтні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про фінансування політичних партій з держбюджету, згідно з яким з 1 липня 2016 року було введено державне фінансування партій пропорційно рівню їх підтримки на виборах.

Право на фінансування отримали партії, які на парламентських виборах 2014 року пройшли у Верховну Раду (подолали 5% бар'єр). З 2020 року фінансуватися мали всі партії, які отримали не менш ніж 2% голосів виборців, але новообраний парламент за ініціативою Володимира Зеленського переглянув поріг для фінансування, залишивши його на рівні 5%.

Це позбавило грошей такі партії, як Свобода, Партія Шарія, Українська стратегія Гройсмана, Опозиційний блок, Сила і честь, Радикальна партія Олега Ляшка.

Тепер Кабмін пропонує повернути поріг у 2%, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

При цьому пропонується змінити порядок розрахунку державного фінансування. Воно буде залежати не від мінімальної заробітної плати (зараз – 6700 грн), а від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз – 2684 грн), й відповідно, зменшиться.

Партіям пропишуть "вичерпний перелік заборон" щодо використання цих грошей.

Щорічний обсяг держфінансування буде залежати від дотримання політичними партіями вимог щодо гендерних квот.

З метою контролю за використанням бюджету уряд пропонує відновити звітування партій про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру.

Інша новація законопроєкту – обмеження річних внесків на підтримку політичних партій. Уряд пропонує обмежити їх 20% від загального доходу особи (як фізичної, так і юридичної) за останні п'ять років.

Для фізичних осіб максимальний річний внесок буде обмежуватися також 600 прожитковими мінімумами, для компаній – 1200 прожитковими мінімумами. Якби такі обмеження діяли зараз, це було б 1,6 млн грн і 3,2 млн грн відповідно.

Зараз закон дозволяє внески від фізичних осіб в розмірі 400 мінімальних зарплат на рік (2,7 млн грн), для юридичних осіб – 800 розмірів (5,4 млн грн).