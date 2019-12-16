Кабмин и Нацбанк обсудили укрепление гривни: к чему приши

Кабинет министров и Национальный банк (НБУ) провели встречу в рамках Меморандума о взаимодействии, на которой обсудили укрепление гривни и его влияние на инфляцию и экономический рост. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Нацбанка и Кабмина.

На встрече присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава НБУ Яков Смолий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Украины Оксана Маркарова и члены правления регулятора.

"Встречи в формате "на кофе" имеют исключительно координационный характер и являются площадкой для диалога, а не для принятия решений", - говорится в релизе.

Представители Нацбанка заверили правительство, что укрепление - позитивно для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь определенное негативное влияние в отдельных сегментах.

Смолий подчеркнул, что благодаря сильной гривне удалось достичь цели регулятора по снижению инфляции до 5% +/- 1 п.п.

Также в Нацбанке перечислили другой позитив от укрепления гривни: экономия на валютных заимствованиях государства, госзакупках медикаментов и других импортных товаров, удешевление энергоносителей, снижение темпов трудовой миграции.

Плюсы от укрепления курса есть и для компаний-экспортеров, отметили члены правления НБУ. Это частичное снижение себестоимости продукции экспортеров, поскольку до 50% их затрат осуществляется в иностранной валюте. Также украинские компании становятся более конкурентоспособными в привлечении рабочей силы, добавляют в Нацбанке.

Кабмин и Нацбанк пришли к выводу, что Украине для устойчивого экономического роста важно развивать экспорт товаров с большей добавленной стоимостью, поскольку цены на сырьевые товары, включая металлы, более зависимыми от внешних рынков.

"Стороны также согласились, что качественное взаимодействие между правительством и НБУ предусматривает информирование друг друга о важных изменениях, которые происходят в экономике и финансовой сфере, влияние этих изменений на дальнейшее развитие экономики, реформы во всех ключевых секторах и сферах экономическо-финансовой системы Украины", - говорится в сообщении.

Повестка дня подобных встреч может включать вопросы инфляционной динамики, состояния экономики в целом и в разрезе отдельных отраслей, внешнеэкономических тенденций, недавние решения в монетарной и фискальной политике, состояния денежно-кредитного и валютного рынков, ситуацию в сфере управления государственным долгом, отмечается в релизе.