Кабмин изменил механизм расчета средней зарплаты. Урегулировал вопрос премий

Кабинет министров изменил механизм расчета средней заработной платы, сократив период учета премий и других дополнительных выплат. Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к документу, при расчете средней зарплаты теперь будут учитываться премии и стимулирующие выплаты за один месяц и более. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В предыдущей редакции распоряжения о механизме расчета средней зарплаты от 9 декабря 2020 года учитывались премии, выплаченные за два месяца и более.

Необходимость изменений механизма расчета вызвана большим количеством обращений в Минэкономики со стороны среднего и крупного бизнеса, считающим такой принцип слишком сложным.

Принятое постановление должно урегулировать данную ситуацию, говорится в пояснительной записке.

Также документ предлагает обеспечить механизм перерасчета средней зарплаты сотрудников, которые с 12 декабря 2020 года не получали премии и дополнительные выплаты.

22 июня 2021 года Кабмин спрогнозировал, что минимальная средневзвешенная заработная плата в Украине в 2022 году вырастет до 6550 грн.

В июле реальная средняя зарплата выросла на 0,1% по сравнению и июнем. В годовом исчислении реальная зарплата выросла на 10,2% до 14345 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.