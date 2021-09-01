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Кабмин изменил механизм расчета средней зарплаты. Урегулировал вопрос премий

01.09.2021, 17:55
Кабмин изменил механизм расчета средней зарплаты. Урегулировал вопрос премий - Фото
Фото:depositphotos.com

Кабинет министров изменил механизм расчета средней заработной платы, сократив период учета премий и других дополнительных выплат. Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в среду.    

Согласно пояснительной записке к документу, при расчете средней зарплаты теперь будут учитываться премии и стимулирующие выплаты за один месяц и более.  

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В предыдущей редакции распоряжения о механизме расчета средней зарплаты от 9 декабря 2020 года учитывались премии, выплаченные за два месяца и более. 

Необходимость изменений механизма расчета вызвана большим количеством обращений в Минэкономики со стороны среднего и крупного бизнеса, считающим такой принцип слишком сложным. 

Принятое постановление должно урегулировать данную ситуацию, говорится в пояснительной записке.  

Также документ предлагает обеспечить механизм перерасчета средней зарплаты сотрудников, которые с 12 декабря 2020 года не получали премии и дополнительные выплаты.  

  • 22 июня 2021 года Кабмин спрогнозировал, что минимальная средневзвешенная заработная плата в Украине в 2022 году вырастет до 6550 грн.   
  • В июле реальная средняя зарплата выросла на 0,1% по сравнению и июнем. В годовом исчислении реальная зарплата выросла на 10,2% до 14345 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы.   

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Роман Брыль
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кабмин премии средняя зарплата
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