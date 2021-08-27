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Рост реальной зарплаты остановился в июле – Госстат

27.08.2021, 16:43
Рост реальной зарплаты остановился в июле – Госстат - Фото
Фото:depositphotos.com

Реальная средняя зарплата выросла на 0,1% в июле 2021 года по сравнению и июнем. В годовом исчислении реальная зарплата выросла на 10,2% по сравнению с июлем 2020 года, сообщают в Государственной службе статистики.   

Середня номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле составила 14345 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн).

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По сравнению с июнем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 0,2%, а по сравнению с июлем 2020 года – на 21,5%. 

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 20 956 грн (+22,9% за год), самый низкий – в Черновицкой области – 11 350 грн (+21,4%).  

По отраслям самые высокие зарплаты в июле получали в сфере информации и телекоммуникации (24 197 грн; +26,1%) и финансовой и страховой деятельности (24 489 грн; +20,3%). Самые низкие зарплаты – в сфере организации питания и временного размещения (8871 грн; +52,5%). 

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей. Индекс реальной зарплаты показывает изменение покупательной способности номинальной зарплаты в отчетном периоде по сравнению с базисным. Например, если индекс реальной зарплаты составил 100,7%, то реальная зарплата за указанный период выросла на 0,7%. 

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Роман Брыль
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номинальная зарплата Госстат реальная зарплата
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