Рост реальной зарплаты остановился в июле – Госстат

Реальная средняя зарплата выросла на 0,1% в июле 2021 года по сравнению и июнем. В годовом исчислении реальная зарплата выросла на 10,2% по сравнению с июлем 2020 года, сообщают в Государственной службе статистики.

Середня номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле составила 14345 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн). Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По сравнению с июнем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 0,2%, а по сравнению с июлем 2020 года – на 21,5%.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 20 956 грн (+22,9% за год), самый низкий – в Черновицкой области – 11 350 грн (+21,4%).

По отраслям самые высокие зарплаты в июле получали в сфере информации и телекоммуникации (24 197 грн; +26,1%) и финансовой и страховой деятельности (24 489 грн; +20,3%). Самые низкие зарплаты – в сфере организации питания и временного размещения (8871 грн; +52,5%).

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей. Индекс реальной зарплаты показывает изменение покупательной способности номинальной зарплаты в отчетном периоде по сравнению с базисным. Например, если индекс реальной зарплаты составил 100,7%, то реальная зарплата за указанный период выросла на 0,7%.

Роман Брыль

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