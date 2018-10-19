Кабмин изменил правила назначения субсидий

Правительство изменило условия оформления соцпомощи в оплате жилищно-коммунальных услуг

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Кабинет министров изменил условия оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что с 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание крупного рогатого скота, которая в год составляет до 2,5 тыс. грн за голову. Также теперь субсидию на общих основаниях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя. Кроме того, право на пособие от правительства также имеют те семьи, отопительная, а не общая площадь жилья которых не превышает 120 кв метров для квартиры и 200 кв метров для индивидуального дома.

"В случае если член домохозяйства нет доходов, потому что находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения ВКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий", - отметили в министерстве.

На сверхурочную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, а также те, кто получают государственную социальную помощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью, добавили в Минсоцполитики.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. С 1 октября 2018 года, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги.

"Например, если размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 грн в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 грн, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 грн". - указали в ведомстве.

Также без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить:

- безработные, проживающие в сельской местности, райцентре или поселках городского типа;

- безработные, проживающие в городе при условии пребывания на учете в центре занятости;

- граждане, работающие за рубежом и платят там ЕСВ, если это подтверждается документально;

Если субсидия на сезон 2018-2019 годов уже назначена, то ее размер рассчитается автоматически, без повторного обращения с документами, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики запустило "горячую линию" для жалоб на неправомерное получение субсидий.