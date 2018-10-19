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19.10.2018, 11:00

Украинцы смогут "настучать" на соседей из-за незаконной субсидии

Украинцы смогут "настучать" на соседей из-за незаконной субсидии

Минсоцполитики запустило "горячую линию" для жалоб на неправомерное получение субсидий

Министерство социальной политики запустило "горячую линию" для жалоб о незаконном получении субсидий другими гражданами на оплату жилищно-коммунальных услуг или другой государственной помощи. Об этом на брифинге рассказал глава директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, пишет УНИАН.

"Нам нужно наладить обратную связь. В этом месяце у нас открылась, впервые в государстве, горячая телефонная линия, на которую можно пожаловаться, на которую можно предоставить информацию о неправомерном получении социальной поддержки", - сообщил он.

Музыченко добавил, что аналогичные "горячие линии" успешно действуют в большинстве стран Европы.

По его словам, после получения данной информации будут проводиться проверки соответствующих данных.

"На сегодняшний день из-за несовершенной системы социального инспектирования и контроля со стороны государства за использованием бюджетных денег теряется большая сумма средств", - отметил он.

Музыченко добавил, что, по данным социологического исследованият Всемирного банка, примерно 70% граждан Украины нетерпимо относятся к тем, кто получает социальную помощь незаконно.

Напомним, Министерство социальной политики открыло доступ к Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий. Музыченко уточнил, что благодаря этому реестру стало известно о случаях получения двух или более субсидий или когда помощь получали мэры крупных городов или владельцы элитных домов.

С 1 мая 2018 года начали действовать новые формы заявления и декларации о доходах - в соответствии с новыми правилами назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В декларации для получения субсидии не нужно указывать все доходы, а только дополнительные.

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Теги: Минсоцполитики, субсидия
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