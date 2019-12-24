Кабмин меняет формулу финансирования вузов

В Украине с января 2020 года изменится подход к финансированию университетов. Их будут финансировать в соответствии с результатами их деятельности. Соответствующее решение Кабинет министров принял сегодня на заседании правительства.

Как сообщает на своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов. "Остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное", - пояснил он.

В правительстве уверенны, что такой подход позволит повысить качество образования, которое студенты получают в вузах, и стимулировать экономически рациональное поведение университетов.

Ранее Минфин назвал вузы с наибольшими расходами на студентов. Выяснилось, что на подготовку одного студента государство в среднем тратит 44 600 грн.

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