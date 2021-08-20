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Кабмин назначил главу Бюро экономической безопасности

20.08.2021, 19:36
Кабмин назначил главу Бюро экономической безопасности - Фото
Вадим Мельник (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Кабминет министров назначил главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника на должность директора Бюро экономической безопасности. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информацию LIGA.net подтвердил один из министров.

Бюро экономической безопасности или БЭБ – новая государственная структура, которая сконцентрирует на себе функции всех силовых органов, раньше занимавшихся преступлениями в сфере экономики и финансов. Конкурс стартовал 15 июня, в результате Кабмин получил три кандидатуры, которых определила комиссия во главе с Тимофеем Миловановым: глава ГФС Мельник, сотрудник Офиса Генпрокурора Атилла Ковчи, известный банкир и экс-депутат от Партии Регионов и действующий член Совета НБУ Василий Горбаль.

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Финалистов отбирала конкурсная комиссия из девяти человек, включая министра экономики Алексея Любченко, главу Минфина Сергея Марченко и замглавы Офиса президента Юлию Свириденко.

Мельник возглавил Государственную фискальную службу в конце 2020 года. После того, как в 2019 году ГФС разделили на Налоговую и Таможню, в структуре службы остались только Налоговая милиция. Мельник работал в Налоговой милиции с 2000 года.

Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский.

Создание Бюро – одно из условий сотрудничества с международными кредиторами и многолетняя просьба бизнеса: БЭБ задумывался как аналитический, а не силовой орган, что в теории должно сократить количество "маски-шоу" – визитов силовиков к предпринимателям.

Ведомство будет координировать Минфин. Согласно закону, штат Бюро не должен превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).

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Бюро экономической безопасности ГФС вадим мельник
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