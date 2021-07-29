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Данилюка не допустили к конкурсу по отбору главы БЭБ. Оказался не подходящий диплом

29.07.2021, 13:50
Данилюка не допустили к конкурсу по отбору главы БЭБ. Оказался не подходящий диплом - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-министра финансов Александра Данилюка не допустили к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности. Такое решение приняли на заседании конкурсной комиссии, которую возглавляет  внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

"Мы допускаем 48 кандидатов. Мы старались быть максимально лояльными в рамках закона. Если человек ошибся в автобиографии или справка под вопросом – мы всех допускали, чтобы создать максимальную конкуренцию", – сказал Милованов.

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Милованов сказал, что у Данилюка нет экономического или юридического образования.

"У нас есть два письма от Министерства образования и науки и от Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) о несоответствии. Поэтому мы 11 человек не допускаем, 48 допускаем", — сообщил он.

Милованов отметил, что допуск Данилюка будет нарушением прямой нормы закона и приведет к обжалованию результатов конкурса. Он сказал, что диплом Данилюка из Университета Индианы не является нострифицированным, не является подтвержденным. 

Милованов предложил либо допустить всех кандидатов и попросить их исправить документы, либо не допускать Данилюка к конкурсу. Комиссия проголосовала за второй вариант. 

В свою очередь Данилюк в Facebook назвал повод для недопуска его к конкурсу "просто смешным".

"Якобы у меня нет профильного образования. Это полное манипулирование. Это все члены конкурсной комиссии знают, и в первую очередь – глава комиссии Тимофей Милованов. Мне было не то что неприятно – тошно смотреть на то, что он говорил", – сказал он.

Он отметил, что учился в одной из лучших бизнес-школ США. "Уровень этой школы и уровень образования точно выше, чем тот, который получил Тимофей Милованов", — считает Данилюк.

Данилюк занимал высокие должности при президентстве Виктора Ющенко и Виктора Януковича. В апреле 2016 года Данилюка назначили министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. В мае 2019 года за Зеленского его назначили секретарем СНБО, впоследствии – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. 
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  • В сентябре 2020 года законопроект о Бюро экономической безопасности был принят в первом чтении. 28 января 2021 года парламент принял закон в целом. 23 марта президент Владимир Зеленский его завизировал.  Бюро должно начать работу 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации. Согласно закону, в БЭБ будет работать до четырех тысяч сотрудников, а директора органа выберут на конкурсе.

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Наталия Софиенко
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Тимофей Милованов Александр Данилюк Бюро экономической безопасности
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