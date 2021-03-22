Зеленский одобрил создание Бюро экономической безопасности

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-IX, который Верховная Рада приняла 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно подписанному закону, Бюро – центральный орган исполнительной власти, который будет заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики.

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В результате создания БЭБ должно произойти разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций.

Также в СБУ должен быть ликвидирован Департамент контрразведывательной защиты экономики Украины.

Главу БЭБ назначает президент Украины. Бюро подотчетно как президенту, так и Верховной Раде, правительство будет координировать его деятельность.

Штат Бюро не будет превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).

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Юрий Тарасовский

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