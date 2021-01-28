Конец налоговой милиции. Верховная Рада создала Бюро экономической безопасности

Депутаты Верховной Рады 242 голосами приняли во втором чтении законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Бюро является центральным органом исполнительной власти и будет заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики.

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Создание Бюро – продолжение реформы правоохранительных органов, в частности Государственной фискальной службы (ГФС) и Службы безопасности Украины.

В результате создания БЭБ произойдет разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций.

Также в СБУ будет ликвидирован Департамент контрразведывательной защиты экономики Украины.

"Наконец, после шести лет обсуждений, мы получим единый орган – Бюро экономической безопасности, – который будет разбираться с экономическими правонарушениями языком цифр", – прокомментировал итоги голосования глава депутатской фракции Голос Ярослав Железняк.

Главу БЭБ назначает президент Украины. Бюро подотчетно как президенту, так и Верховной Раде, правительство будет координировать его деятельность.

Штат Бюро не будет превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).

"Налоговая милиция уходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган по расследованию финансовых и экономических преступлений без коррупции и "масок-шоу", – написал в своем telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

В сентябре 2019-го Кабмин временно продлил полномочия налоговой милиции в ГФС. Также в сентябре был создан департамент по финрасследованиям в Генпрокуратуре.

3 сентября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3087-д о Бюро экономической безопасности.

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Роман Брыль

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