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"Нас держат за дураков": Данилюк о конкурсе на главу БЭБ

29.07.2021, 14:40
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-министр финансов Александр Данилюк, которого не допустили к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности отреагировал на решение конкурсной комиссии. Об этом он написал в Facebook.

"Группа товарищей без собственного мнения не признали мой диплом одного из самых престижных университетов мира – Индианского университета! Быть министром финансов и секретарем СНБО, работать в самых известных финансовых организациях в мировых финансовых столицах – значит, у меня было достаточно образования, а сейчас – нет ?!", – написал Данилюк.

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По его словам, именно он и предложил создать в Украине Бюро экономической безопасности.

"Речь сейчас не о Данилюке – речь о том, что нас всех держат за полных дураков! Это не просто профанация вместо конкурса, это позор высшей пробы! И это – разрушение БЭБ с самого его начала", – сказал Данилюк.

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Наталия Софиенко
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БЭБ Бюро экономической безопасности Александр Данилюк
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