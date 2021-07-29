"Нас держат за дураков": Данилюк о конкурсе на главу БЭБ

Экс-министр финансов Александр Данилюк, которого не допустили к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности отреагировал на решение конкурсной комиссии. Об этом он написал в Facebook.

"Группа товарищей без собственного мнения не признали мой диплом одного из самых престижных университетов мира – Индианского университета! Быть министром финансов и секретарем СНБО, работать в самых известных финансовых организациях в мировых финансовых столицах – значит, у меня было достаточно образования, а сейчас – нет ?!", – написал Данилюк.

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По его словам, именно он и предложил создать в Украине Бюро экономической безопасности.

"Речь сейчас не о Данилюке – речь о том, что нас всех держат за полных дураков! Это не просто профанация вместо конкурса, это позор высшей пробы! И это – разрушение БЭБ с самого его начала", – сказал Данилюк.

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Наталия Софиенко

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