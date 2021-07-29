"Нас держат за дураков": Данилюк о конкурсе на главу БЭБ
Экс-министр финансов Александр Данилюк, которого не допустили к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности отреагировал на решение конкурсной комиссии. Об этом он написал в Facebook.
"Группа товарищей без собственного мнения не признали мой диплом одного из самых престижных университетов мира – Индианского университета! Быть министром финансов и секретарем СНБО, работать в самых известных финансовых организациях в мировых финансовых столицах – значит, у меня было достаточно образования, а сейчас – нет ?!", – написал Данилюк.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
По его словам, именно он и предложил создать в Украине Бюро экономической безопасности.
"Речь сейчас не о Данилюке – речь о том, что нас всех держат за полных дураков! Это не просто профанация вместо конкурса, это позор высшей пробы! И это – разрушение БЭБ с самого его начала", – сказал Данилюк.
- В сентябре 2020 года законопроект о Бюро экономической безопасности был принят в первом чтении. 28 января 2021 года парламент принял закон в целом. 23 марта президент Владимир Зеленский его завизировал. Бюро должно начать работу 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации. Согласно закону, в БЭБ будет работать до четырех тысяч сотрудников, а директора органа выберут на конкурсе.
- 29 июля на заседании конкурсной комиссии, которую возглавляет внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, решили не допускать к участию в конкурсе по отбору председателя БЭБ. Милованов сказал, что у Данилюка нет экономического или юридического образования.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Комментарии