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Кабмин назначил временного главу Государственной фискальной службы

01.09.2021, 12:47
Кабмин назначил временного главу Государственной фискальной службы - Фото
Анатолий Александров (Фото: aleksandrov1983/Facebook)

Кабинет министров назначил Анатолия Александрова временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительсвенном портале.

До назначения на новую должность Александров занимал пост начальника управления обеспечения деятельности ГФС, говорится в сообщении.  

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Александрову 38 лет. В 2017 году был советников главы ГФС на общественных началах. С мая 2018 года был начальником управления международных связей. С октября 2018 года занял должность директора Департамента стратегического развития и международного сотрудничества.  

Окончил Одесский Национальный университет им. Мечникова, Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, магистр государственного управления 

Прежний глава фискальной службы Вадим Мельник назначен Кабмином руководить Бюро экономической безопасности (БЭБ). 

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ГФС курирует налоговую полицию. После создания БЭБ фискальная служба будет упразднена.  

  • 20 августа 2021 года Кабмин назначил главу ГФС Вадима Мельника на должность директора Бюро экономической безопасности. 

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Роман Брыль
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налоговая полиция ГФС БЭБ
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