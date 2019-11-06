Кабмин одобрил еще один законопроект для новой налоговой

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о едином юридическом лице для налоговых органов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что принятие документа позволит ввести эффективную организационную структуру в налоговых органах, построенную по функциональному принципу.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, законов Украины "О центральных органах исполнительной власти" и "О государственной службе", согласно которым:

уточняется перечень органов власти, которые будут иметь статус контролирующего органа, устанавливается четкое разграничение их функции в сфере администрирования налогов и сборов;

закрепляется статус государственных налоговых инспекций как структурных подразделений терорганов ГНСУ;

детализируются положения о делегировании полномочий на выполнение функций, предусмотренных Налоговым кодексом, законодательством по вопросам уплаты ЕСВ, в руководящей вертикали ГНСУ;

уточняются уровни контролирующих органов для возможности административного обжалования решений таких органов налогоплательщиками; особенности учета крупных налогоплательщиков в тероргане ГНСУ, который осуществляет сопровождение крупных налогоплательщиков, или его структурных подразделениях; терминология Кодекса о названиях органов власти, реализующих налоговую и таможенную политику;

определены особенности оплаты труда и прохождения службы госслужащими ГНСУ и Гостаможслужбы и их терорганам.

Этот законопроект взаимосвязан с законопроектом №2318, которым вводится новый формат деятельности ГНСУ и Гостаможслужбы как единого юридического лица, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

16 октября Кабмин одобрил законопроект №2318, а 28 октября он внесен на рассмотрение Верховной Рады.