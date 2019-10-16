Кабмин одобрил законопроект по реформированию налоговой и таможни

16 октября Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволит территориальным органам Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы (ГНС) работать не как юридическим лицам, а как обособленным подразделениям.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, законопроект предусматривает изменения в законы и кодексы Украины, согласно которым:

Гостаможслужба и ГНС смогут создавать обособленные подразделения без статуса юрлица, что обеспечит возможность осуществления деятельности в формате единых юрлиц; Вносятся изменения в понятийный аппарат в законодательстве; Руководители Гостаможслужбы и ГНС смогут делегировать полномочия руководителям подразделений (территориальных органов) в соответствии с положениями о территориальных органах; Определяются особенности оплаты труда госслужащих Гостаможслужбы, ГНС и их территориальных органов, с учетом положений Таможенного и Налогового кодексов Украины; Предоставляется возможность бесплатно и открыто получать обезличенную информацию об экспортно-импортных операциях, в том числе о таможенной стоимости товаров, о правонарушениях; Расширяется возможность применения в таможенном деле электронных документов; Изъятое таможнями имущество будет открыто реализовываться на аукционах через электронные торговые системы; Главы местных госадминистраций не будут влиять на назначение и увольнение руководителей таможен.

В Кабмине отмечают, что этот Закон будет способствовать снижению временных и денежных затрат для бизнеса при таможенных процедурах, приближению к полной электронизации процессов на таможне, а также внедрению эффективной организационной структуры, построенной по функциональному принципу.

Глава таможенной службы Максим Нефьодов написал Facebook, что благодаря этому закону решается вопрос зависимости руководителей таможен от региональной элиты. "Легче быть реформатором в Киеве рядом с телеканалами и посольствами. В Черновцах это "несколько" сложнее", - отметил Нефьодов. Он также добавил, что будут унифицированы практики и методологии работы по всей стране, а также централизованы функции поддержки - кадры, бухгалтерия, инфраструктура и т.д. "Получаем экономию на масштабе", - уточнил Нефьодов.