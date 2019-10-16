Кабмин одобрил законопроект по реформированию налоговой и таможни

16 октября Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволит территориальным органам Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы (ГНС) работать не как юридическим лицам, а как обособленным подразделениям.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, законопроект предусматривает изменения в законы и кодексы Украины, согласно которым:
В Кабмине отмечают, что этот Закон будет способствовать снижению временных и денежных затрат для бизнеса при таможенных процедурах, приближению к полной электронизации процессов на таможне, а также внедрению эффективной организационной структуры, построенной по функциональному принципу.
Глава таможенной службы Максим Нефьодов написал Facebook, что благодаря этому закону решается вопрос зависимости руководителей таможен от региональной элиты. "Легче быть реформатором в Киеве рядом с телеканалами и посольствами. В Черновцах это "несколько" сложнее", - отметил Нефьодов. Он также добавил, что будут унифицированы практики и методологии работы по всей стране, а также централизованы функции поддержки - кадры, бухгалтерия, инфраструктура и т.д. "Получаем экономию на масштабе", - уточнил Нефьодов.